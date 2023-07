De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de julio de 2023, p. 9

La mala racha no termina para Sergio Pérez, quien excedió los límites de pista y quedó eliminado en la segunda fase de calificación del Gran Premio de Austria, ca-sa de su equipo Red Bull, donde dominó una vez más su coequipero Max Verstappen.

El mexicano se mantuvo a la altura del holandés en los tiempos, pero su mejor registro fue anulado y arrancará desde el puesto 15.