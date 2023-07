Deberían flexibilizar los requisitos, como pedir que sean cuatro clubes con la certificación. Hay gente que no es multimillonaria, pero tiene buenas ideas para aportar al balompié y no se lo permiten. El futbol debe ser democrático , dijo Mario García, entrenador del Atlante.

El análisis que realiza García también toca otro tema que ha sido cuestionado en la Liga Mx, la multipropiedad de dueños. “Dicen que no hay buenos proyectos (para entrar al torneo), pero lo que no hay son multimillonarios en el futbol mexicano. Emilio Escalante (dueño del Atlante) quiere sumar buenas ideas en este deporte y no creo que sea el único empresa-rio con esa intención.

La multipropiedad (en el futbol nacional) sólo se puede acabar cuando se dé entrada a inversionistas mexicanos honestos y que pueden aportar. Con esa apertura se fortalecería este deporte , apuntó.

La Liga Mx anunció que el Atlante cumplió con los requisitos para la certificación administrativa que le permite ser elegible para en cierto momento para ascender. No obstante, le retiró dicho estatus a Leones Negros de la UdeG al señalar que no cumplió con el aparato de control económico.