“Es la historia de mi familia pero cantada, es el río que fluye eternamente. Dios es un jardín virgen. Dios es el jardinero. Dios es un manjar para el más pobre de los pobres. Una puerta que se abre para todo extraño.

Sigue Simon: Lágrimas y flores que seca el pasar del tiempo, recuerdos que nos abandonan, melodías y ritmos que suenan cuando sopla gélidamente el viento. Las semillas que recogemos de los guantes del jardinero nos dan vida eterna porque nada muere por causa del demasiado amor.

Sigue Simon en sus salmos. Duro: Dios es el virus del covid, es el océa-no en crecida. Dios es una espada terrible en su velocidad. Es una verdad sencilla que sobrevive .

El nuevo disco de Paul Simon se escucha y se lee de una sentada y está concebido como una obra unitaria cuyas siete secciones se suceden una a la siguiente mediante breves interludios o en el conocido sistema técnico de las sinfonías: attaca.

Cambiamos al siguiente movimiento de esta bella sinfonía titulada Seven Psalms:

“El amor es un trenzado. Algún día, y no es que descrea, estará tejido con caracoles, finos peines hechos de jade, para adornarlo y ungirlo. Debo decir que viví una vida de lamentos placenteros hasta que llegó el momento decisivo y me partió en pedazos cual ramita bajo vendaval de invierno y escuché mi nombre y en ese tiempo de oraciones y de espera donde duda y razón imperan, un jurado se sentó a deliberar y dijo todo está perdido, o todo está en su sitio.

Hogar, casa, sol de mi peldaño desencadena mis encuentros y ahora soy niño otra vez, enlazado en tu amor, en tu luz, en la cálida sombra del verano cuando el jardín cobija una rosa y una espina y una vez tomada la decisión y todo es dejar atrás, todo curado de lo que fue una espina porque el amor es una trama.

Transcurre el disco de Paul Simon, Seven Psalms. Ahora vemos, escuchamos a dos vacas conversar filosas, filósofas, sonrientes, tan escépticas, burlonas.

Sigue Simon en su dramaturgia:

“Yo, el último de la fila, solamente espero que las puertas no se cierren antes de que obtenga tu perdón.

Hiende tu mano en las aguas celestiales, que son la imaginación de Dios, son toda la abundancia de la vida condensada en una gota. Pero yo, yo tengo mis razones para ser escéptico. En todo caso, nuestro corazón late dos billones de veces, enarbolamos una bandera en el desfile póstumo y una luz ligera aligera el dolor. Dos billones de veces late nuestro corazón y pum. ¿O es que todo entonces, cuando pum, todo vuelve a recomenzar? Hiende tu mano en las aguas celestiales, que son la imaginación de Dios .

Por su belleza, dejo de hacer versiones de la poesía de Paul Simon y cito textual ahora:

A change of mood / a summer storm erased the sunny sky /

y narra ahora Simon otra historia que soñó: después de que esa tormenta de verano borró el sol del cielo, él y su esposa dieron un aventón a una pareja que les hizo señas en la carretera: una metáfora del momento trágico de las historias de refugiados y migrantes que vive la humanidad.

El sexto salmo del disco: El arpa sagrada de David:

The ringing strings / the thought that God turns music into bliss / the moon appeared as amber in the mist // The Lord is a puff of smoke / That disappears when the winds blow / The Lord is my personal joke / My reflection in the window // The Lord is the music I hear /Deep in the valley, elusive.

El séptimo salmo es la despedida, pero se llama Wait: no estoy listo aún, apenas emparejo mis aperos y escucho a lo lejos mis cantos fantasmales y los lamentos de mis penas. Lo sé, la vida es un meteoro y el cielo es hermoso, casi como mi casa; alistémonos, es hora de partir, quiero creer en un sueño en el que trascendemos, quiero creer en que todo es una transición y todo acaba pero recomienza.

Life is a meteor / let your eyes roam / heaven is beautiful / It’s almost like home / children, get ready / It’s time to come home. Amen

