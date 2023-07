E

l análisis de Jacques Derrida se ubica en la problemática de la escritura, la cual ha sido entendida dentro de la metafísica logocéntrica como derivada, de suplementariedad, secundaria y exterioridad dependiente de una interioridad primordial. El tratamiento dado a la escritura, la desvalorización que ha sufrido, es la misma que la del plano material. Es la concepción del ser escrito, del orden del significante, del cuerpo como dependiendo de un sentido pleno, de una razón trascendental a priori o de cualquier otra forma que pueda adoptar esta estructura metafísica.

Esta jerarquización e imposición despótica de uno sobre otro explica el carácter subversivo de todas las teorías y las prácticas que intentan transgredir aquello que constituye el ser mismo del logos occidental. Es lo que explica el carácter peligroso que tiene el oriental, el salvaje, el otro desplazado y marginado, el artista, la escritura.

La filosofía occidental como quehacer selectivo implica su ser segregacionista, la inclusión de lo semejante y exclusión de los distintos, del otro: así debemos entender la interpretación de la filosofía como tarea de demarcación emprendida por Parménides y que hoy continúa en el trabajo de Popper, como legitimación de un tipo de saber y expulsión del saber que no se somete a ese criterio bajo la calificación peyorativa de no saber, de ignorancia. He ahí la violencia del poder otorgada a la voz y de la voz al poder.

Como dice Araya: ...la tarea se plantea como superación de este modelo no por una motivación individual y voluntarista, sino por necesidad histórica. Ahí tenemos acceso a la obra de Nietzsche y a los trabajos que en continúan su proyecto, como Deleuze, Foucault, Derrida, Bataille, Klossowski y otros que se sitúan en el límite de clausura de la espisteme lógica occidental. Esta línea de destrucción de la tradición, de inversión del platonismo, evidencia los simulacros.