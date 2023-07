Blanche Petrich /V

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 30 de junio de 2023, p. 12

Bogotá. El enorme desafío que se impuso el gobierno de Gustavo Petro, de cumplir los acuerdos de paz y avanzar hacia lo que llama paz total , implica multiplicar esfuerzos para sanar la gran herida territorial que cruza todo Colombia, que en más de medio siglo no conoció tiempos sin conflicto armado, dice Gloria Cuartas Montoya, la responsable de la institución encargada de aplicar todas las medidas asumidas por el Estado con ese fin.

Desde hace cinco meses Cuartas es directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ese acuerdo le valió el Premio Nobel de la Paz a Andrés Pastrana, el ex presidente firmante. Sin embargo, desde su firma, en 2016 en La Habana, se avanzó poco y mal, incluso retrocedió durante la administración pasada de Iván Duque.

Geógrafa, feminista y una de las luchadoras por los derechos humanos más reconocidas en los años más cruentos del uribismo, explica los alcances del proyecto paz total.

Como millones de colombianos que han resistido en medio del vendaval, este gobierno apuesta a la esperanza: “Los que veníamos del movimiento social y popular llegamos con mucha esperanza, porque toda la vida aportamos a la construcción de la paz. El país tiene un acumulado muy potente de organizaciones de mujeres, campesinas, indígenas, pacifistas.

Este nuevo enfoque de paz total está fomentando un proceso de cambios en los territorios y reavivando las diferentes voces y generando vínculos de las fuerzas vivas del territorio: la sociedad civil, las fuerzas económicas, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios y los actores armados.

La alcaldesa de Apartadó

De Cuartas hay mucho que decir. Entre 1995 y 1997 aceptó, a pesar del evidente riesgo, la propuesta de partidos políticos para presentarse como candidata a alcaldesa de Apartadó, en Ura­bá. Asumió el día en que Álvaro Uribe ascendió como gobernador de Antioquia, un periodo que ensangrentó al país como pocos capítulos de su violenta historia.

En la región bananera se trataba de aniquilar todo intento de lucha y sindicalización de las plantaciones trasnacionales. La represión fue brutal y sistemática.

Durante la gestión de fueron asesinados 15 funcionarios de su gobierno municipal y más de mil campesinos y sindicalistas. Un día de febrero de llegaron los hombres de las autodefensas persiguiendo al líder campesino Marino López a la comunidad de Río Sucio. Amarraron a los pocos que quedaban y los obligaron a ver cómo descuartizaban a Marino. Después jugaron futbol con su cabeza.

Gloria Cuartas denunció en todos los tribunales posibles. Diez años después se le concedió razón. El entonces general de la 17 Brigada en Antioquia, Rito Alejo del Río, fue enjuiciado y sentenciado a 30 años (hoy está libre por haberse sometido a la justicia transicional).

Para ella, el análisis de la guerra y sus violencias debe empezar con el análisis del modelo extractivista que se quiso imponer en Colombia desde el siglo pasado.

Avance o estancamiento

–¿En qué punto de avance o estancamiento están los acuerdos de paz?

–Durante los cuatro años anteriores, el ex presidente Duque los hizo prácticamente trizas. Creó organismos paralelos, no activó mecanismos de participación, generó una división muy pensada entre los actores firmantes. Con esto, fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que no dejó morir los acuerdos.

“Petro reorganizó todo y así el área de la negociación quedó bajo la responsabilidad de Danilo Rueda y el de la implementación bajo mi dirección.

“En estos cinco meses empecé, en primer lugar, por recuperar el espíritu político a partir de lo más potente de los acuerdos de paz, que es la participación ciudadana. Veníamos de la eliminación y los asesinatos, el extermino, la ruptura del movimiento popular y social. Eso lo revertimos.