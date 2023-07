Juan Luis Cruz Pérez

Viernes 30 de junio de 2023, p. 11

Tlaxcala, Tlax., Marcelo Ebrard Casaubón celebró la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que rechazó un proyecto que proponía frenar las giras y actos públicos de los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Consideró que esta decisión contribuye a que podamos participar (en la designación de quien encabezará a los comités de defensa de la 4T) en libertad .

Además, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su llamado a fiscalizar el proceso interno del partido Morena, así como a impulsar acuerdos para celebrar debates entre los seis participantes en la contienda.

El pueblo quiere que seamos claros, que seamos transparentes, el monto que fijó es de 5 millones, todo el mundo lo va a fiscalizar, no va a depender de que yo lo diga, para empezar el INE está en todos los eventos, se va a fiscalizar, tenemos que sujetarnos a esa cifra , subrayó.