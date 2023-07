Néstor Jiménez, Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 30 de junio de 2023, p. 10

Dos horas después de que el Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD) logró integrar un comité organizador de su proceso interno, la senadora Claudia Ruiz Massieu declinó participar en la contienda por la definición de la candidatura presidencial del bloque y puso en duda la legalidad del método acordado.

No participaré en un proceso que puede caer en la simulación si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE (Instituto Nacional Electoral) y al Poder Judicial. No debo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral , señala en un video que difundió en redes sociales.

Ruiz Massieu cuestionó que para este proceso se utilice un padrón acotado, que excluye a la mayoría ciudadana . De una lista inicial de 14 aspirantes, han renunciado cuatro, y en el frente no descartan más declinaciones. Las dirigencias de los tres partidos anunciaron ayer la formación del comité organizador, con siete ex miembros del INE y de su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE). Poco antes habían rechazado participar Leonardo Valdés, ex presidente del IFE, y la ex magistrada María del Carmen Alanís.

La integración del comité organizador surgió en medio de divisiones en PRI, PAN y PRD, críticas de panistas al proceso, desbandadas en el tricolor y distanciamiento entre la corriente perredista Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos.