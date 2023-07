Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 30 de junio de 2023, p. 8

El presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció influencia indebida en la pasada elección del estado de México, al hacer expresiones en favor de Morena y aliados durante las mañaneras del 24 de mayo y 2 de junio, determinó la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El proyecto, que aprobaron los magistrados por unanimidad en la sesión pública de ayer, indica que el mandatario y miembros de su equipo de comunicación incurrieron en vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos públicos y programas sociales, e incumplimiento de medidas cautelares .

La ley no prevé sanción para el Presidente, por lo que el TEPJF sólo declara su responsabilidad en los hechos. Las resoluciones de la sala especializada pueden impugnarse ante la superior, cuyos fallos son definitivas e inapelables.

Antes de este asunto, la especializada resolvió un caso similar en el que no hubo consenso para declarar la inexistencia de infracciones y se ordenó ampliar las indagatorias.