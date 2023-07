Al señalar que no desea dar argumentos para atacarlo a sus adversarios, quienes, dijo, ya vuelan con la información de la trama de corrupción, justificó al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, en cuya gestión se ejecutaron las irregularidades.

El fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es el caso de corrupción más escandaloso y considero que es el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno , declaró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no habrá impunidad y que no quiere que este expediente sea una mancha en el prestigio de su administración.

Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa , expuso.

Añadió que si bien al principio de su gestión anunció que no buscaría que se enjuiciara a los ex presidentes con los que, dijo, se exoneraba de mi parte a los ex mandatarios de cualquier hecho de corrupción, en su gobierno no hay cabida para este flagelo.