esde su puesta en operación (18 de enero de 2019) no fueron pocas las voces que advirtieron que en su estructura de mando aparecía un nutrido grupo de personeros de gobiernos anteriores expertos en meter la mano al presupuesto federal y hacer pingües negocios a costillas del abasto de millones de mexicanos. Fueron insistentes, pero al parecer nadie hizo caso y las consecuencias resultaron más que previsibles: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) rápidamente se convirtió en un nido de corruptos dedicados a desfalcar a la nación y especular con las necesidades de millones de personas.

Casi cuatro y medio años después y a poco más de dos de destapada la cloaca en ese organismo público, el presidente López Obrador dijo que se trata de un hecho muy lamentable; es el caso de corrupción más escandaloso y, considero, el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno; no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción, y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente .

López Obrador confió en Ignacio Ovalle Fernández –ex secretario particular de Luis Echeverría– por ser quien le ofreció su primer trabajo formal en la administración pública federal (Instituto Nacional Indigenista), pero tras descubrirse el desfalco en Segalmex lo mandó a un cargo en la Secretaría de Gobernación. Aún así, ayer el mandatario reconoció que Ovalle comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios , algo inaceptable sobre todo tratándose de un programa muy bueno en beneficio de la población económicamente más endeble.