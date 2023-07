Como los partidos se forman en torno a una ideología y con base en ella un proyecto de nación a construir, Morena sí tiene una ideología y proyecto de nación, que es el nacionalismo, algo semejante a la ideología inicial del PRI; el PRI carece de ideología porque la desechó al adherirse al neoliberalismo y por ende carece también de proyecto de nación; la ideología del PAN es derrotar al PRI, pero como ya se fusionaron, pues carece de ideología y proyecto de nación; y los demás no merecen comentario, porque están en vías de extinción, por todo lo cual Morena va en caballo de hacienda, sin enemigo a la vista, salvo los internos.

El PRI tuvo la oportunidad de rehacerse como un partido con ideología nacionalista, heredero de gobernantes patriotas como Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, pero prefirió depender de las élites y en particular de Claudio X. González, al transformarse en Prian se degradó y por lo tanto no es competitivo.

La ausencia de una oposición propositiva, con identidad, argumentada, fuerte y cohesionada, no debería ser motivo de alegría y regocijo; por el contrario, debemos preocuparnos por la ausencia y falta de valores, formación, misión, visión y convicciones de quienes se oponen al proyecto 4T. En términos puramente de combate, es tan peligroso pelear con un adversario fuerte e inteligente como con uno incapaz e idiota.

Oposición sin plan, sin rumbo, sin líder, aún no entienden que no entienden, después de cinco años.

Votaron 2 mil 700 personas. EnTwitter, mil 91; en El Foro México, 470, y en Facebook, mil 139. El sondeo fue distribuido a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Adrián García Fierro/Acapulco

No tienen gallo los de la alianza. Morena ha venido trabajando desde hace años, preparando a futuros aspirantes que ya están compitiendo y de gira, en cambio los de la alianza se la pasan grillando, a menos que sea parte de su estrategia política.

Enrique Salazar Correa/Atizapán

Pueden constituirse en competencia real a través de la magnificación de las omisiones y errores de la actual administración. Es por ello que Morena debe proyectar no sólo la continuidad de la 4T, debe corregir lo más importante, como los pendientes de seguridad (es obligación ofrecerla) y debe también garantizar el mejoramiento de lo positivo del sexenio, como las pensiones, la autonomía ante los gringos, el sistema de salud y otros.

Juan Borbon/La Paz

Facebook

No representa nada ahorita ni más adelante. Ya empezaron mal, les renunció su mini-INE en 24 horas, no estuvieron de acuerdo con las reglas que puso Claudio Xoconoxtle González Guajardo y los empleados de éste, Prianrd. Así que ahora se tienen que reorganizar si quieren sobrevivir en estas elecciones de 2024. Y luego con los candidatos que tienen, creo que no sobrevivirán mucho tiempo.

Emma Rosa Ruiz Aguirre/CDMX

La oposición, guiada por un empresario fascistoide como Claudio X, no va ni irá a ninguna parte. Lo mejor es dejarlos que sigan así, sin tocarlos, sin advertirles nada, sin siquiera decirles... que ya están muertos.

David Rencoret/CDMX

La única competencia que puede contra Morena es Morena misma. Insisto, no deben permitir que pase lo mismo que con el PRD, por disputas de poder internas y aceptar personajes visiblemente corruptos se perdió la brújula.

Mizhael Martínez Altamirano/CDMX

