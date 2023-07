Bolsonaro, de 68 años, está acusado de haber creado un movimiento nacional para anular el resultado de las elecciones que culminó el 8 deenero con la invasión de edificios de gobierno en Brasilia a manos de miles de sus partidarios.

El ex mandatario niega cualquier delito o implicación en las revueltas de enero.

Muchos en Brasil, incluido Bolsonaro, creen que es probable que se le prohíba ejercer cargos públicos, un giro sorprendente para una figura que hasta hace poco era el hombre más poderoso del país.

Todo el mundo parece decir que es probable que se me prohíba ejercer cargos , dijo al diario Folha de Sao Paulo en una entrevista. No me voy a desesperar ¿Qué puedo hacer?

Bolsonaro, quien no estaba en el tribunal y voló a Río de Janeiro ayer, no corre el riesgo de ir a la cárcel en el caso del TSE. No obstante, el ex presidente aún enfrenta múltiples investigaciones penales que podrían llevarlo tras las rejas.