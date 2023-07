De la prensa rusa sabemos que, al comenzar la rebelión la noche del viernes anterior, se bloqueó el acceso a la web de la FAN y, ya en la mañana del sábado, empezaron los cateos de las oficinas del consorcio Patriot en el prestigiado centro de Negocios Lajta-2, y los investigadores confiscaron todos los servidores y otros equipos.

Al margen de quien se quede con el emporio mediático de Prigozhin, consideran los expertos consultados por el medio electrónico The Bell, fundado en Rusia por la periodista Elizabeta Osetinskaya y desde hace un tiempo proscrito ahí, será la Oficina de la Presidencia la que marque la línea editorial .

¿Y el general Surovikin?

Desde el sábado anterior, nadie ha visto al general Serguei Surovikin, comandante en jefe de las fuerzas aéreas y espaciales de Rusia y vicecomandante de la operación en Ucrania, quien mantenía una estrecha relación de simpatía recíproca con el defenestrado Prigozhin, lo que desató un tsunami de todo tipo de especulaciones: Que Surovikin sabía de la rebelión y no informó para prevenirla (versión de The New York Times, citando a fuentes anónimas del espionaje estadunidense); que está detenido en el centro de reclusión de Lefortovo (periódicos Financial Times, con base en tres fuentes anónimas, y The Moscow Times, citando a dos fuentes secretas); que no está en la cárcel, pero lo mantienen aislado en una casa de seguridad (varios blogueros oficialistas en redes sociales); que lo interrogaron y dejaron en libertad (fuentes del medio electrónico Vashniye Istorii, Historias importantes); que el vocero del Kremlin no sabe dónde está Surovikin; que se encuentra en Rostov del Don y participa en varias reuniones (agencias noticiosas rusas); que Putin lo destituyó y que no ha entrado en contacto con su familia desde hace días (Aleksei Venediktov, ex director de la emisora Ejo Moskvy), y así por el estilo.

Entretanto, ayer el canal de noticias Baza pudo hablar con la hija de Surovikin, Veronika, quien aseveró que sinceramente, nada le ha pasado a mi padre , que no está detenido y se encuentra en su lugar de trabajo .

El misil en Kramatorsk y las víctimas

Mientras Ucrania pone el acento en que el impacto de un misil de crucero en una pizzería en Kramatorsk, la noche del martes anterior, causó 12 víctimas mortales, entre ellas tres menores de edad, y 60 heridos, el Ministerio de Defensa ruso volvió a referirse ayer a ese ataque y afirmó, con dos días de retraso, que mató a dos generales y hasta 50 oficiales del ejército ucranio.