Se le preguntó si se atendería la demanda de los delincuentes de separar del cargo a estos funcionarios, a lo que reviró: “No, primero queremos que los liberen, porque ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar, son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados.

“Si ellos (los delincuentes) dicen: ‘Lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos’, la autoridad competente, esto es, el gobierno del estado de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas de que estos servidores públicos son corruptos, si no, no. Y eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal.”

Sin embargo, dejó claro que no se aceptarán condicionamientos: Pero tienen que liberar a los que tienen secuestrados y son inocentes. Así de claro, y nada de que es un asunto de la autoridad local. No, es un asunto que tiene que ver con todos, es un asunto que tiene que ver con la seguridad pública, con el gobierno federal, con todos los mexicanos. No podemos permitir eso. Ojalá y recapaciten y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos , dijo aludiendo al mensaje enviado por el grupo criminal en el sentido de que no queremos problemas con ninguna instancia del gobierno federal, como el Ejército o la Guardia Nacional.

–¿Quiénes son los secuestradores? –se preguntó al Presidente.

–Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, eso es otro asunto. No tiene nada qué ver con gente inocente. Además, no es el medio, no es la forma, no es el modo.