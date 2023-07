El 27 de junio, el director general del AICM, Carlos Velázquez Tiscareño, dijo a medios que a más tardar este año se espera que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) –empresa controladora del Benito Juárez y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México– pase al sector Marina, pero ya sin que el flujo de la TUA atado al adeudo del NAICM. Este medio consultó a la SHCP al respecto, pero en un primer momento no hubo respuesta.

Esperamos que ese traspaso no tenga una carga importante como es no contar con la TUA. Las autoridades, el GACM, el fideicomiso, la Secretaría de Hacienda ya están trabajando en eso , declaró Velázquez Tiscareño. Un día después, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, reiteró lo dicho por el director general del AICM y adelantó que no está fuera de la mesa la recompra de 4 mil 200 millones de dólares en bonos que aún están en el mercado, de los cuáles la mitad se terminarán de pagar hasta julio de 2047.