Además, se implementará el formato de play in, similar al de la NBA, en el cual clasificarán a la liguilla de forma directa los primeros seis de la tabla general. Los clubes que culminen en el séptimo y octavo puesto se enfrentarán por uno de los dos boletos restantes, el perdedor disputará el último pase ante el ganador de la serie entre el noveno y décimo lugar.

Inventamos muchas cosas que no se entienden, el futbol es un negocio, pero podría entregar más si te preocupas por el desarrollo de jugadores y dar un mayor espectáculo. El aficionado es noble y se adapta a todo lo que le pongan, eso lo saben (los directivos), aunque ojo, las nuevas generaciones, con estas situaciones, ya no van a voltear a ver tanto a la Liga Mx, sobre todo con la tecnología , apuntó.

Con un calendario atípico y un formato de clasificación que emula a deportes estadunidenses, el torneo Apertu-ra 2023 de la Liga Mx comienza esta noche cuando el Améri-ca reciba a Ciudad Juárez. Para el ex seleccionado Miguel Espa-ña estos cambios en el certamen sólo reflejan que la prioridad sigue siendo lo económico sobre lo deportivo.

Los cambios no sólo desestabilizan el ritmo de los jugadores, sino que también colaboran en una sobrecarga de trabajo debido al gran número de parti-dos que tendrán en menos de seis meses. Incluso, los equipos redujeron sus vacaciones al grado de que el campeón Tigres sólo tuvo 15 días de descanso.

El problema de la calendarización no es de ahora, sino de varios años atrás, no está bien establecido. Cada vez hacen más torneos que uno ya no sabe para qué los crean. Es negocio, pero podrían hacerlo con mayor calidad , indicó España.

Respecto de las transmisiones de los partidos, lo cual desató gran polémica el semestre pasado debido al surgimiento de múltiples canales y plataformas streaming de paga, Vix –plataforma de Televisa– anunció que transmitirá de manera simultánea los partidos de 17 de los 18 clubes de la Liga Mx, a excepción del Atlético de San Luis.