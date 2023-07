Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 30 de junio de 2023, p. 5

A 30 años de su apertura, Universum, Museo de las Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) remodela varios de sus espacios con una inversión de 20 millones de pesos y especial énfasis en la primera infancia. También amplía su apuesta original para proponer que la ciencia es parte de la vida cotidiana y un patrimonio intelectual de todos, sin importar la escolaridad, explicó María Emilia Beyer, directora del recinto.

En entrevista con La Jornada, la bióloga Beyer señaló que lo que hoy desea hacer el museo es mostrar líneas de pensamiento que ayuden a construir a la sociedad y mejorar nuestra vida. Queremos democratizar el conocimiento. Que no te puedas enterar porque no cursaste ocho años de una licenciatura y un posgrado, no debería ser .

Sostuvo que no se entiende lo que vivimos, desde el celular, la grabadora y las vacunas para poder salir de un encierro en el que estuvimos, etcétera, sin la ciencia y la tecnología; si quieres ser un ciudadano del siglo XXI tal vez lo que te enseñan en la escuela, que son conceptos básicos, de pronto se quedan cortos .

La vanguardia de las ciencias, consideró Beyer, está en otro lado y la manera de acercarse a ella puede ser a través del juego en un museo como Universum. Ya no somos únicamente el foro de encuentro para ayudar a los maestros a enseñar mejor la ciencia .

En un ambiente posterior al encierro por la pandemia de covid-19, María Emilia Beyer informó que en el museo se vio un repunte del interés del público por la química y cómo funcionan las ciencias de la salud, pero lo más importante fue el deseo de saber más acerca de las emociones y la salud mental.

La también filósofa de la ciencia refirió que por esa razón han generado actividades relacionadas con el cerebro, en las que se habla de cómo afecta un encierro; cómo, de acuerdo con tu rango de edad, deberías dormir más o menos para sentirte mejor; cuáles son las tendencias de la depresión cuando pasas por algo muy fuerte como la pandemia: miedo, sentir la amenaza a tu salud y de tus familiares, la pérdida de gente que conocías y de hábitos saludables, que te daban ciertos ritmos biológicos .

Socializar

Detalló: En Universum vimos el interés del público en esos temas y estamos abriendo líneas narrativas para hablar de sentimientos, de emociones, de qué nos dice de la felicidad la investigación en sicología y ciencias para retornar al punto donde estábamos o incluso mejorar .

En la actualidad, añadió Beyer, el museo propone “espacios de juego, pues sabemos que ayudan a generar felicidad; es una forma de acercarnos a la ciencia, a su aprendizaje y a socializar.