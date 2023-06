Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 14

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, quienes desde hace 14 días permanecen en plantón frente a Palacio Nacional, reiteraron su demanda al gobierno federal para que se garantice la libertad absoluta a 95 compañeros, que en mayo de 2021 participaron en el bloqueo de una caseta para exigir la aplicación de un examen de admisión presencial y no en línea .

Luego de recorrer durante casi dos semanas oficinas de las secretarías de Gobernación y Educación Pública y movilizarse ante la sede del Poder Ejecutivo, aseguraron: no vamos a desistir. Tenemos el mandato de nuestros compañeros en Mactumactzá de hacer escuchar nuestras voces, porque es una injusticia que se quiera encarcelar a quienes sólo pedían que el derecho a la educación no fuera inalcanzable por no tener Internet ni computadora .