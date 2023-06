Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 12

A unos días de que venza el plazo (el 5 de julio) que el gobierno federal dio al grupo de trabajadores de Mexicana de Aviación y a sus abogados para retirar el amparo que interpusieron con miras a impedir la compra, por parte del Estado, de la marca, el emblema y los inmuebles de la línea aérea, el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamó a reflexionar y dar fin a los procesos jurídicos para poder concretar la transacción en beneficio de los ex empleados de la compañía.

En la mañanera de ayer, a pregunta expresa, indicó que el avalúo estimó entre 800 o mil millones de pesos tan sólo el costo de la marca.

No podemos estar esperando, porque ya a más tardar en diciembre empiezan a volar los nuevos aviones. No lo descarto (que se cierre el trato) porque faltan unos días; nos hacía falta hacer este llamado, un llamado más a los abogados, y también a los trabajadores, que no se dejen engañar, porque no van a recibir nada y sí van a perjudicar, pues, a sus compañeros , expuso.

Recordó que Vicente Fox privatizó Mexicana de Aviación al entregarla a su amigo , el empresario Gastón Azcárraga, al igual que Felipe Calderón lo hizo con Aeroméxico en pago a quienes le ayudaron en el fraude (electoral) de 2006 .