Jueves 29 de junio de 2023, p. 10

No va a haber impunidad para nadie , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser interrogado en su conferencia matutina sobre la reciente vinculación a proceso de ocho elementos del Ejército por su presunta relación con los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa y la eventual salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Indicó que en los próximos días se darán más detalles de las investigaciones sobre la desaparición forzada y posteriores delitos en que incurrieron funcionarios de los tres niveles de gobierno del sexenio pasado en los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Vamos a informar más adelante. Nosotros tenemos el compromiso de esclarecer estos hechos, no va a haber impunidad y estamos cumpliendo con ese compromiso.

El mandatario reconoció que no ha sido fácil llegar a la verdad debido a que había complicidades y un pacto de silencio , aunque aseguró que ahora se está avanzando mucho .