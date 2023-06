En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que no quieren que los criminales sepan que sale muy barato entrar a grupos delictivos capaces de matar a mujeres y niños. Que no importa la salvajada que hagan, el castigo sólo será de 12 años. En esa sentencia el juez no quiso reconocer que como víctimas tenemos derecho no sólo a que nos repare el daño, sino a que se garantice que no se vuelva a repetir una tragedia como esa .

Añadió que también impugnarán que no haya reparación de daño, porque estos recursos los estamos dedicando al futuro de los sobrevivientes, pero también a apoyar a otras víctimas .

A El Janos se le acusa de formar parte del grupo delictivo La Línea, una organización ligada al cártel de Juárez. Fue vinculado a proceso en 2020 por su probable responsabilidad en dichos delitos.

En noviembre de 2019 las mujeres y los niños fueron ultimados presuntamente durante un enfrentamiento entre integrantes de La Línea y del cártel de Sinaloa.