Jueves 29 de junio de 2023, p. 7

Ante el nuevo intento de madres buscadoras de alcanzar acuerdos con las bandas del crimen organizado para resolver el problema de los desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la actitud de esos colectivos por buscar esquemas para alcanzar la paz. Sin embargo, aseveró: nosotros no podemos garantizar que no se va a actuar contra quienes violan la ley, eso no lo podemos hacer, no debe haber impunidad .

En conferencia, celebró que las madres busquen alternativas para resolver este problema y coadyuven a convencer a quienes están en el crimen organizado a modificar su actitud y abandonar esas actividades, a que las bandas no enganchen a los jóvenes ni con la música o corridos buena ondita que llevan moña o maña para engatusarlos con ese estilo de vida que están promoviendo, porque es de sufrimientos .

Causas y readaptación

Reivindicó su estrategia de atender las causas que generan la violencia y otras actividades ilícitas, y ratificó que confía en la readaptación y, sobre todo, en prevenir. Es muy importante, en el caso de México, utilizar la gran reserva de valores que existen y alentar, sobre todo en los jóvenes, “nada de ese machismo, de que ‘yo soy muy atrevido y tengo mucho poder, y yo domino’, hasta mostrar una ametralladora con fragmentos de metales preciosos, de diamantes, puro lujo barato; nada de eso”.