Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 5

El Frente Amplio por México presentará este jueves al comité organizador del proceso para elegir a quien abandere esta alianza, integrada por PRI, PAN y PRD. También dará a conocer a los integrantes del observatorio ciudadano que acompañará esta contienda interna.

Dentro del frente no se descarta la participación de Leonardo Valdés, ex presidente del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) y de María del Carmen Alanís, ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que habían formado parte del consejo ciudadano electoral que antier se disolvió, así como de otros ex consejeros electorales.

Renuente a opinar sobre la disolución del consejo electoral ciudadano, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, descartó, a pregunta expresa, que haya ruptura o esté en riesgo el frente, luego de que varios de quienes habían alzado la mano decidieron bajarse del proceso. No, para nada ; nosotros estamos haciendo bien las cosas y con absoluta apertura en beneficio de todos , aseguró en entrevista.

Lo que sigue