Néstor Jiménez, Alma E. Muñoz, Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 5

La baraja en el Frente Amplio por México, que organiza el bloque opositor para definir su candidatura presidencial, aún es incierta y sigue en el aire la participación de varios de los integrantes de PAN, PRI y PRD que habían alzado la mano. En tanto, ayer se bajó de la contienda la senadora panista Lilly Téllez, luego de lanzar críticas por el método definido por las dirigencias.

En un video que difundió en redes sociales, Téllez reclamó que no haya reglas claras, no se garanticen condiciones de equidad y sostuvo que el poder no lo tienen los ciudadanos, sino a los que los movilizan. También, afirmó que la desaparición del consejo electoral ciudadano generó confusiones sobre dicho método.

El priísta Ildefonso Guajardo, otro de los aspirantes, replicó a la panista que fue una decisión apresurada y un poquito irresponsable , porque el consejo no es la comisión que se creará dentro del frente opositor.

A la par, y sin iniciar aún oficialmente esta fase, aspirantes de PAN y PRD comenzaron su participación en actos y foros, e hicieron propuestas rumbo las encuestas y votaciones que hará la oposición.

Por la mañana, Lilly Téllez, quien en los meses recientes había anunciado de manera reiterada que buscaría la candidatura, argumentó que por congruencia y sentido ético no se registrará, ya que los resultados no dependerán del voto, sino de factores de decisión que todavía se desconocen .