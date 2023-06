Cristina Gómez y Fabiola Martínez

Corresponsal y reportera

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 4

Adán Augusto López Hernández, aspirante a la coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación, descalificó la encuesta publicada ayer por un diario de distribución nacional en la que él aparece en tercer lugar de las preferencias de los ciudadanos, con 8 por ciento.

En conferencia de prensa en Sonora, el ex secretario de Gobernación pidió a la gente no creer en esas encuestas a contentillo , que dijo, son una especie de chayote disfrazado . Consideró que dichas estadísticas van dirigidas a favorecer a quienes creen que tienen ventaja: Son para mantener el ánimo de quienes dicen que van arriba, pero saben que no .

En una reunión informativa que presidió en Hermosillo, López Hernández, reveló que ha presentado un total de 273 denuncias en contra de quienes han instalado espectaculares en distintos puntos del país con mensajes de apoyo para que sea el candidato a la Presidencia, los cuales él no autorizó.

No lo había dicho antes, pero tengo protección por derechos de autor en mi imagen, y mi nombre es una marca registrada. Aquellos que lo utilicen incurren en una violación y por eso he presentado una serie de denuncias formales. Cuando me entero de que hay un espectacular con mi nombre sin mi consentimiento, presento la denuncia correspondiente , expuso.

También aprovechó para reunirse con autoridades tradicionales de los pueblos originarios Yaqui de Pótam y Bácum, quienes le expusieron sus principales problemáticas.