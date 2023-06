Sergio Ocampo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 4

Chilpancingo, Gro., Arropada por miles de personas que abarrotaron el zócalo de Chilpancingo, la ex jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los guerrerenses saben muy bien lo que es la Cuarta Transformación. No solamente por el apoyo que se da a quien menos tiene, sino también porque aquí se luchó por años, por décadas, para que no hubiera fraudes electorales y para que el gobierno representara verdaderamente al pueblo de Guerrero .

En el proceso de caminar por todo el país, expresó, “lo más importante es defender el proyecto (de la 4T), que no haya presidentes que regresen por sus fueros. Ya ven, ahora ya se están organizando en el bloque opositor.

–¿Sí saben quiénes son?

“El PRIAN ¿verdad?, con unos apéndices ahí que traen a cuestas; pero en realidad no es el PRIAN, son sus jefes, Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari, que ya se quieren poner de acuerdo para volver a poner presidentes”, respondió.

–Yo les pregunto: ¿nos vamos a dejar?

Y miles corearon: ¡no!

De visita por esta ciudad en busca de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, Sheinbaum Pardo manifestó que el gran dirigente de la 4T es el presidente Andrés Manuel López Obrador.