Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó tener ya los detalles del acuerdo alcanzado en el bloque opositor sobre quién los va a representar en el proceso electoral, “pero la mayoría de quienes están participando quieren ser plurinominales, o sea, su papel de paleros les va a dar posibilidad de tener una pluri”. Fue más allá y añadió: ya tengo información que están recogiendo dinero para echarse a andar. Ya tienen el acuerdo .

Aludió nuevamente al proceso de selección del candidato opositor, solicitando paciencia hasta que pase la celebración de su triunfo en 2018, para que revele el nombre de quien ya acordaron postular, el lunes o martes. Subrayó que ya van a echar a andar una campaña mediática para encumbrar al candidato de la oligarquía, al candidato de los potentados .

–Lilly Téllez ya se bajó.

–Ya se dio cuenta que ella no fue la escogida, ya se dio cuenta.

En cuanto al proceso que está en curso de su movimiento, minimizó el riesgo de divisiones internas, porque se tiene claridad de que lo más importante es la transformación, sobre los intereses personales o de grupo, aunque sean legítimos. Ratificó que respaldará a quien gane la encuesta para sustituirlo en la dirigencia del movimiento, a quien entregará la estafeta. Cuando llegue el día voy a ir a abrazarle y a decirle: Hermano, hermana, ahí te encargo, yo voy a terminar de gobernar .