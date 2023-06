D

e nueva cuenta, el presidente López Obrador se refirió a lo de Mexicana (de Aviación), la aerolínea que Vicente Fox regaló (2005) al empresario Gastón Azcárraga Andrade (generoso contribuyente a la campaña electoral del cambio ), quien la quebró (2010), dejó en la calle a 8 mil 500 trabajadores y cómodamente se fue a vivir a Nueva York sin que nadie le tocara un pelo. Felipe Calderón le garantizó impunidad y, como siempre, la procuración de justicia brilló por su ausencia.

¿Resultado? Trece años después, con el empresario aún impune y los trabajadores en el olvido, surge la posibilidad de que el gobierno federal haga operativa a Mexicana de Aviación, pero como por arte de magia apareció un par de tinterillos en defensa de los intereses de los exempleados de la aerolínea (en realidad, no más de 300 de los 8 mil 500), cuando nada hicieron por los trabajadores a la hora de hundirse el consorcio.

El mandatario detalló: Fox entregó Mexicana a un cercano a él, Gascón Azcárraga Andrade, del Grupo Posadas, quien le ayudó en su campaña; incluso, en ese tiempo Fox vivía en un hotel del empresario. Le dio la aerolínea y ahí empezó el problema. Este señor, con mucha influencia, quebró Mexicana y despidieron a los trabajadores; nunca hubo justicia. Se fue al extranjero, pero no pasó a mayores y se quedaron sin trabajo como seis mil trabajadores (8 mil 500, en realidad). Por cierto, el secretario de comunicaciones y Transportes del cambio era Pedro Cerisola y el del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz (el de Pasta de Conchos) y antes monseñor Carlos Abascal. Y en la Procuraduría General de la República Daniel Francisco Cabeza de Vaca.