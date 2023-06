laudio X. González ha perdido 22 gobiernos estatales en su calidad de jefe de la alianza PAN, PRI y PRD, y ahora se enfila a sufrir la madre de todas las derrotas . No consigue armar un frente sólido. El año próximo no solamente se elegirá a un nuevo presidente(a) de la República, sino también nueve gubernaturas –Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán–, se renovarán el Congreso federal y las cámaras locales de 31 entidades, las 16 alcaldías de la capital del país y miles de cargos municipales. La oposición necesitaría un abanderado(a) que moviera la campaña no sólo para ganar la Presidencia, sino para tener triunfos en el territorio nacional. Sin embargo, no se ve que tenga liderazgo. Confirmó quiénes son sus aspirantes; son los mismos que se vienen mencionando hace meses: 1) Silvano Aureoles, 2) Santiago Creel, 3) Xóchitl Gálvez, 4) Ildefonso Guajardo, 5) José Ángel Gurría, 6) Gustavo de Hoyos, 7)Enrique de la Madrid, 8) Alejandro Murat, 9) Beatriz Paredes, 10) José Luis Preciado, 11) Gabriel Quadri, 12) Juan Carlos Romero Hicks y (13) Claudia Ruiz Massieu. Entre ellos, parece que el elegido de Claudio será el ex presidente de Coparmex Gustavo de Hoyos. A los demás les darán las gracias por competir en el complejo proceso de selección y algunos recibirán premios en senadurías y diputaciones pluri. Se bajaron a tiempo tres: Mauricio Vila, Germán Martínez y Lilly Téllez.

Añade: No otorga (el proceso) el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos; no genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos; no existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante . Claridosa, Lilly Téllez agrega: El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias ya he decidido que no participaré en ese proceso; el fin no justifica los medios . En este punto, la Alianza Va por México –o como se llame ahora– debería suspender su proceso de selección. Lo que denuncia la senadora es algo ilegal y sucio. Sin embargo, seguirá de frente, porque esa es la instrucción de Claudio X. González.

Apenas va comenzando la temporada de calor y la Secretaría de Salud reporta 112 muertes en el país durante el mes en curso. El grupo de edad más afectado en el periodo del reporte es el de las personas mayores de 65 años, que representan 73.2 por ciento del total de fallecidos. Faltan los meses más pesados –julio, agosto y cuando menos la mitad de septiebre– y perderán la vida otras. Ocurre que al subir el calor también aumentan el consumo de electricidad y los recibos. En ciudades del norte llegan a 4 mil pesos mensuales y más. Hay una tarifa blanda; sin embargo, no suficientemente accesible para las familias de recursos limitados.

Repito: la única oportunidad que tiene la oposición es que las elecciones sean mediante likes en Twitter. La posibilidad es infinitamente remota, pero en algo hay que esperanzarse.

