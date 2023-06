Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 24

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó ayer a Rusia de violar los protocolos de guerra tras el bombardeo a un restaurante en Kramatorsk, que Kiev atribuyó a Moscú, y en el que resultaron levemente heridos tres colombianos.

Héctor Abad Faciolince, quien se encontraba en el lugar atacado, relató: Acababa de pedir una pizza. En vez de tirarme hacia arriba ese ruido infernal, me tiró al suelo, no sabía qué pasaba. Me levanté. Estaba aturdido. Catalina (Gómez) me pedía perdón por haberme llevado a ese sitio .

Abad cenaba en la pizzería alcanzada por un misil con el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez, cuando fue bombardeada.