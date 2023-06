Afp, Ap, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 24

Kramatorsk. Al menos 11 personas murieron y más de 60 resultaron heridas en un bombardeo contra un restaurante en Kramatorsk, el último gran centro urbano bajo control de Kiev en el este del país. El ataque, del que Ucrania responsabilizó a Rusia, destruyó el restaurante Ria Pizza, un establecimiento popular entre soldados y periodistas y personal humanitario en la ciudad, donde los medios ucranios señalaron la presencia de instructores militares extranjeros.

Once personas murieron y 60 resultaron heridas por el ataque ruso en Kramatorsk , indicó ayer la policía ucrania en Facebook. Tres menores figuran entre los fallecidos, y un niño nacido en 2022 entre los heridos, dijo el servicio de emergencias de Ucrania en Telegram.

Las operaciones de rescate continúan, agregaron los socorristas, al señalar que siete personas fueron halladas con vida entre los escombros. Según la policía ucrania, Rusia lanzó el martes dos misiles contra la ciudad, cercana a Bakhmut y que tenía 150 mil habitantes antes de la guerra.

El presidente ucranio, Volodymir Zelesnky, informó que fue detenida la persona que coordinó este ataque terrorista .

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró ayer que Rusia no ataca infraestructuras civiles, ataca instalaciones ligadas de una manera u otra a infraestructuras militares .

Además del restaurante, hubo daños en apartamentos, comercios y otros edificios, según la fiscalía ucrania.

El ministerio ruso de Defensa afirmó por su lado que atacó un punto de despliegue temporal de la 56 brigada de infantería mecanizada de las fuerzas armadas ucranias.

Arresto de general ruso

El comandante adjunto de tropas rusas en Ucrania, Serguei Surovikin, fue arrestado, informó The Moscow Times, que citó a dos fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, que hablaron bajo anonimato. Previamente, The New York Times señaló que Surovikin conocía de antemano las intenciones del jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien protagonizó una rebelión el fin de semana.