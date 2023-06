Remarcó: No queremos problemas con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), con la GN (Guardia Nacional) ni con ninguna instancia del gobierno federal. Únicamente pedimos justicia y tampoco queremos una plaza de Chiapas. Para que no queden dudas: sólo queremos a Nayeli. Tendrán como plazo hasta el día de hoy (miércoles) a las 23 horas para tener respuesta de las autoridades de la SSPC. De lo contrario, tomaremos otras medidas .

La tarde del miércoles circuló otra grabación por Internet, en la cual uno de los presuntos plagiados, arrodillado junto con otros, solicita que Orantes, Hernández y Burguete “le digan a su jefe, El Pulseras, que entregue a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores”

Cerca del mediodía, decenas de familiares de los empleados de la SSPC plagiados bloquearon con piedras, palos y una camioneta el libramiento sur, a la altura de las instalaciones de la institución para exigir la presentación con vida de sus seres queridos.

Libérenlos. Dieciséis vidas valen más que tres puestos , exclamó llorando Herminia Sánchez Ruiz, cuyo esposo, Abelino Moreno Reyes, se encuentra entre los secuestrados.

En entrevista colectiva señaló que su cónyuge, de 57 años, es un asalariado y alcanzamos apenas para la comida. Señores, no sé quiénes sean ni a qué se dedican. No los voy a criticar, sólo quiero que respeten la vida de mi esposo, por favor. Por favor .

Comentó que vio a su marido en el video que circula en redes sociales. Está de playera roja, es chaparrito, está muy enfermo del corazón y no llevó el medicamento; 30 años de servicio tiene. Señores, por favor, tengan compasión de esta familia. Ellos ganan una miseria, no les pagan bien. Apenas nos alcanza. Mi esposo llevó 70 pesos para su pasaje, no tiene dinero .

Los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya se está atendiendo el secuestro de los 16 trabajadores de la SSPC de Chiapas y destacó que lo más importante es rescatarlos con vida.

Llamó a los plagiarios a liberar a los servidores públicos o de lo contrario los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos .

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, a pregunta sobre este caso, dijo que los primeros reportes apuntan a que se relaciona a una confrontación entre grupos delictivos en ese estado del sureste, donde apenas estuvo de gira el viernes pasado y afirmó que había paz.

Envió un mensaje a los perpetradores: No va a haber impunidad, que no piensen que es como antes, que pueden cometer delitos y que tienen a (Genaro) García Luna (ex secretario de Seguridad Pública que fue declarado culpable en una corte de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico) o a su equivalente que los va a proteger. Ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia. Que no estén pensando que somos iguales, para que no dañen a nadie .

–¿Piden algo en especial?

–No, no sabemos. Al parecer, es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué. Bueno, ni en el caso de ellos mismos, no tienen por qué hacerse daño, y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes –respondió.

–¿Hay esperanzas de encontrarlos con vida?

–Sí, eso lo deseamos, y vamos a esperarnos.

Cuando se le comentó que había aparecido un video en el que aparentemente los secuestradores pedían la destitución de varios mandos policiacos en el estado, el mandatario interrumpió el cuestionamiento e hizo alusión al muñeco parlante de su figura, conocido como Amlito.

“Lo mejor es que los liberen; si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos... Ya ven que salió un Amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso (por instrucción de la autoridad electoral), que habla el Amlito y dice: ‘Lo que diga mi dedito’ (la señal de no).”