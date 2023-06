Dijo El Puma: “Ha sido imposible suplantar esta pieza para los cierres de mis espectáculos. No he encontrado otra porque está en el inconsciente colectivo. Es una canción –de José María Purón– que invita a divertirse.”

¿Quién no conoce la canción Agárrense de las manos? Este tema se le recordó en el encuentro con la prensa.

No, no puede ser, escrita por Diony López, le hace ganar el tercer puesto. Esta experiencia le sirvió para grabar Grito al mundo (1969) y para obtener un contrato con la filial mexicana del sello CBS Columbia, con la cual también edita el álbum José Luis Rodríguez. Tras ellos participa en otras telenovelas que le dieron impulso en el continente de habla hispana. De ahí para adelante.

Animado, platica que nunca ha considerado que “cantar sea un trabajo. Me divierte. El showbiz lo descubrí desde niño, y el primer país que visité en una gira fuera de Venezuela fue México. Si alguna vez concluyo mi carrera, será en este país del que tengo hermosos recuerdos. Voy por la tercera generación (de seguidores), y estamos por acá para divertirnos y recordar”.

Afirma tener un cariño especial por México, país al que no se cuánto tenía sin venir .

De sus presentaciones dice que espera repasar lo que la gente quiere escuchar . Ha grabado cerca de 600 canciones; unas 25 estarán en la lista de su presentación.

El cantante, en recientes tiempos fue considerado un milagro, ya que tras luchar varios años con una fibrosis pulmonar que consumía su vida y que terminó con un doble trasplante de pulmón, tuvo la oportunidad no sólo de vivir, sino de seguir interpretando.

Tenemos al Puma entre nosotros porque sin fe todo es imposible. Es la certeza de lo que esperas. Me ha dado el valor de seguir. El cuerpo tiene un tiempo de caducidad; un día y a una hora se tiene que entregar, pero yo me aferré a mi fe y le pedí más tiempo, que es lo más valioso que tengo ahora, que disfruto cada momento. Lo que desperdicié antes lo aprovecho hoy día. Prohibido quejarse y prohibido olvidar. La muerte es sólo un tránsito .

Revela que, aunque ahora es menos visceral y violento , clave en su cambio de mentalidad ha sido decir no. “El sí te obliga a quedar bien con todo el mundo; lo usas a flor de piel, pero te mata. Yo comencé a decir no, que es vida para mí, puedes caer pesado pero entendí que te protege. No sé cuál es el secreto del éxito, pero sí el del fracaso: tratar de complacer a todos para que te traten bien. Entonces, cuidémonos usando ‘no’ en cualquier mecanismo de defensa. Por muy humilde que seas, hay que utilizarlo con valentía”.

Entusiasmado por su regreso a México, El Puma subraya que será un encuentro nostálgico porque es experto en abuelas, todas son mías .

Destacó que cuando comenzaba su carrera, 10 por ciento de seguidores eran hombres. Hoy, ese género es la mitad de los gustosos de su canto.

Se prepara, como ha hecho en décadas de carrera, alimentándose bien, haciendo ejercicio y ensayando, lo he hecho desde hace muchos años .

Adelantó que pronto saldrá una docuserie sobre su vida en la que revelará todo lo que no ha podido decir. No dijo en qué plataforma, pero aclaró se develarán detalles desconocidos de él.

Por lo pronto, una canción nueva es la protagonista en la serie Amores que engañan, producción original de Lifetime, que a decir del cantante, lo refrescó.

El Puma vuelve a los proscenios mexicanos para insistir, ahora ya sin la terrible pandemia, que con confianza podemos agarrarnos de las manos.