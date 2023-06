La medida se tomó debido a que la televisora no entregó sus estados financieros correspondientes al primer trimestre del año en la temporada de reportes. La suspensión a la cotización de las acciones de la televisora del Ajusco empezó desde el pasado primero de junio.

Tv Azteca alega que no pudo publicar sus resultados financieros ya que desde el pasado 10 de mayo un juzgado de la Ciudad de México le ordenó no presentar información financiera a fin de no generar incertidumbre. El último reporte publicado, al cierre de 2022, indica una caída de 68 por ciento en sus ganancias.