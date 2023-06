La Secretaría de Marina está en vías de tomar el control financiero de la terminal aérea de la Ciudad de México, así como del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, al pasar las tres entidades a su sector; sin embargo, el director general del AICM, Carlos Velázquez Tiscareño, advirtió que se busca aligerar de pasivos la mudanza desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (https://bit.ly/3Xuiaw8). La Jornada consultó a la Secretaría de Hacienda, pero no hubo respuesta.

“Esperamos que ese traspaso no tenga una carga importante como es no contar con TUA (…) que cuando (el AICM) pase a Marina, pase en las mejores condiciones no sólo de operatividad, sino también con capacidad de hacer planes a futuro, esto es capacidad financiera”, dijo a medios Velázquez Tiscareño, al tiempo que, aseguró, la Secretaría de Hacienda, junto con otras autoridades, está viendo este tema.

La pandemia redujo el flujo de pasajeros y, por tanto, la captación de TUA que sirve para pagar las obligaciones del extinto NAIM. No obstante, de acuerdo con el índice de cobertura del servicio de la deuda a abril de 2023 –proporción que hay entre el ingreso operativo disponible y la deuda total incluyendo intereses, cantidad principal y otras tarifas–, el AICM genera tres veces más de ingresos de los que requiere para pagar sus obligaciones.

En 12 meses, del 29 de abril de 2022 al 28 de abril de 2023, el flujo de efectivo disponible para pagar las obligaciones de deuda fue de 2.6 a uno, es decir, generó 612 millones de dólares en cargos a pasajeros, mientras el servicio de la deuda fue de 221 millones; entre el 31 de octubre del año pasado y el 28 de abril de 2023 fue de 2.84 a uno, 314 y 110 millones, respectivamente; y en los últimos tres meses, del 31 de enero de 2023 al 31 de abril del mismo año, la cobertura fue de 3.25 a uno, 162 y 50 millones.