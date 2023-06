Erendira Palma Hernández

Los jugadores y la afición han respaldado a Jaime Lozano para mantenerse al frente del Tricolor cuando culmine su interinato tras la Copa Oro 2023, pero el timonel sabe que la decisión la toman los directivos. Aun cuando su intención es continuar al frente del equi-po el mayor tiempo posible, el joven entrenador abrió la posibilidad de ser auxiliar en caso de que el futuro técnico del Tri lo llame.

Agradezco a los jugadores, uno trata de ponerse en los zapatos de ellos, cuando jugaba me gustaba que el entrenador pusiera las co-sas lo más simple y diera herramientas para ganar. Trato de hacer eso y de desarrollar sus características. Ya lo demás son decisio-nes que no me corresponden ni a los jugadores, lo importante es hacer el mejor papel posible , dijo Lozano en conferencia desde Phoenix.

Señaló que es importante escuchar a los jugadores, al tiempo que destacó la presea de bronce que obtuvo en los Olímpicos de Tokio 2020 como uno de los principales motivos por los cuales considera ser una buena opción para estar al frente del Tricolor rumbo al 2026. Sin embargo, entiende que en el futbol los resultados pueden ser efímeros y el castillo de naipes se puede venir abajo en cualquier momento.

Incluso cuando intenta guardar un interés discreto para firmar un contrato más extenso como téc-nico de la selección nacional, Lo-zano no descartó la posibilidad de ser auxiliar técnico en caso de que elijan a alguien más.