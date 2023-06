U

n evento inesperado conmocionó la vida del barrio de la Maub, donde vivo entre la plaza Maubert-Mutualié y el Sena, frente a Notre-Dame. Sus habitantes olvidaron durante unos días acontecimientos que eran tema de charla entre vecinos, tales como la implosión del submarino turístico Titán en el Atlántico, la guerra de Ucrania, el sublevamiento del grupo paramilitar Wagner contra Putin, la inflación, las rivalidades políticas, el calor asfixiante e, incluso, las próximas vacaciones. Cualquier asunto quedó relegado frente a la desaparición de Cleo, nuevo héroe histórico del barrio. Cabe señalar que se trata nada menos que de un bello gato siamés. Nadie podía ignorar este drama: la angustia de la propietaria, los peligros que amenazan a un felino indefenso sin costumbre de salir de casa, según afirma el desplegado donde la dueña informa del extravío de su animalito. En efecto, en las puertas de todos los edificios de la manzana donde vivo, así como en las aledañas, cuelga la hoja impresa con dos fotografías en color de Cleo: una de perfil que lo muestra caminando y otra de frente donde aparece sentado sobre sus patas traseras. El desplegado informa que el gato se escapó por los techos y necesita su tratamiento cotidiano. Se ofrece, además, una recompensa.

Aunque no creo que ninguno de los habitantes de esta zona busque más la recompensa que el gato, es posible que algunos trabajadores mal pagados en los comercios puedan ser movidos por el aliciente del dinero. Algunos cajeros de las tiendas de alimentación se descubren una vocación detectivesca y la inteligencia de sus investigaciones: con la atención puesta en los compradores de alimentos para gatos, se interrogan entre ellos si la persona en cuestión ya adquiría con anterioridad las latas de comida para mininos. De no ser así, la persona en cuestión es interrogada, como quien no quiere la cosa, sobre su mascota tratando de saber desde cuándo la tiene, cómo se llama, qué edad, qué raza, en fin, algún detalle que permita identificar al secuestrador de felinos.