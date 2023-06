Ap

Periódico La Jornada

Jueves 29 de junio de 2023, p. 8

Seattle. El próximo gran avance en el tratamiento del cáncer podría ser una vacuna.

Después de décadas de éxito limitado, científicos dicen que la investigación ha llegado a un punto de inflexión, y muchos predicen que habrá más vacunas en cinco años.

No son biológicos tradicionales que previenen enfermedades, sino inyecciones para reducir tumores y evitan que el cáncer regrese. Los objetivos para estos tratamientos experimentales incluyen el cáncer de mama y de pulmón, y este año se informaron avances para el de piel mortal, el melanoma y el de páncreas.

Estamos haciendo que algo funcione. Ahora necesitamos que lo haga mejor , señaló James Gulley, quien ayuda a dirigir un centro en el Instituto Nacional del Cáncer que desarrolla terapias inmunológicas, incluidas las vacunas para el tratamiento de la enfermedad.

Más que nunca, los científicos entienden cómo el cáncer se esconde del sistema inmunológico del cuerpo. Las vacunas contra el padecimiento, al igual que otras inmunoterapias, estimulan el sistema de defensa del organismo para encontrar y eliminar las células enfermas. Algunas nuevas usan ARNm, que se desarrolló para el cáncer, pero se usó por primera vez para las inoculaciones de covid-19.

Para que una vacuna funcione, debe enseñar a las células T del sistema inmunológico a reconocer el cáncer como peligroso, explicó Nora Disis, del Instituto de Vacunas contra el Cáncer de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle. Una vez entrenadas, las células T pueden viajar a cualquier parte del cuerpo para cazar peligros.

Si viste una célula T activada, casi tiene pies. Puedes verlo arrastrándose a través del vaso sanguíneo para salir a los tejidos , explicó.

Los pacientes voluntarios son cruciales para la investigación.

Kathleen Jade, de 50 años, se enteró de que tenía cáncer de mama a fines de febrero, sólo unas semanas antes de que ella y su esposo partieran de Seattle para emprender una aventura alrededor del mundo. En lugar de navegar en su bote, Shadowfax, a través de los Grandes Lagos hacia Saint Lawrence Seaway, estaba sentada en una cama de hospital esperando su tercera dosis de una vacuna experimental. Se le aplica para ver si reduce el tamaño de su tumor antes de la cirugía.

Incluso si esa posibilidad es pequeña, sentiré que valió la pena , indicó Jade, quien también recibe tratamiento estándar.

Largo proceso de investigación

El progreso en las vacunas de tratamiento ha sido un desafío. La primera, Provenge, fue aprobada en Estados Unidos en 2010 para tratar el cáncer de próstata que se había propagado. Requiere procesar las propias células inmunitarias del paciente en un laboratorio y devolverlas por vía intravenosa. También hay de tratamiento para el cáncer de vejiga temprano y el melanoma avanzado.

La investigación inicial de los biológicos contra el cáncer fracasó cuando el mal superó y sobrevivió a los débiles sistemas inmunológicos de los pacientes, sostuvo Olja Finn, investigadora de vacunas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

Todos estos ensayos que fallaron nos permitieron aprender mucho , agregó.

Como resultado, ahora se enfoca en pacientes con enfermedades anteriores, ya que las vacunas experimentales no ayudaron en los casos más avanzados. Su grupo planea un estudio de esos productos en mujeres con un cáncer de mama no invasivo de bajo riesgo llamado carcinoma ductal in situ.