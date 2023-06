Más adelante, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema de los corridos tumbados que exaltan el mundo de las drogas, destacando que sin censurar su difusión para evitar que los jóvenes los escuchen, tampoco se quiere esa sociedad vacía, materialista, de consumo, que no le importa que los jóvenes pierdan la vida por la drogadicción. Hay muchísimas otras formas de ser felices .

Cumplió con su ofrecimiento de difundir rolas para jóvenes que no incluyan la exaltación a las drogas (se transmitió en la conferencia la canción No se va, del grupo Frontera, de temática amorosa).

“Tengo que ver lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar, pero vamos a empezar con una que me gusta. Y a ver, que me digan los jóvenes si no rifa esta que les voy a poner, esa que se llama No se va”, señaló.