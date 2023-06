Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de junio de 2023, p. 7

Ex consejeros y ex magistrados electorales, así como personajes de la sociedad civil disolvieron el consejo electoral ciudadano que iba a hacerse cargo de la encuesta y las elecciones primarias de las cuales surgiría el abanderado opositor para 2024. El grupo argumentó que cambió el esquema del proceso para el que fue convocado.

El anuncio vino casi 24 horas después de que las dirigencias de PRI, PAN y PRD difundieron el método para la elección de su aspirante.

Ayer mismo, el frente opositor informó que creará un comité organizador, integrado por siete especialistas en materia electoral de la sociedad civil y dos representantes de cada uno de los partidos, así como un comité de vigilancia, a los cuales fueron invitados quienes integraban el desaparecido consejo electoral.

Ex consejeros y ex magistrados

Integraban el grupo Leonardo Valdés Zurita, ex presidente del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral); la ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanís; los ex consejeros electorales Marco Antonio Baños, Teresa González Luna, Arturo Sánchez Gutiérrez, Rodrigo Morales Manzanares y Rosa María Mirón Lince, así como Mariclaire Acosta, Sergio Aguayo, María Elena Morera y Guillermo Sheridan Prieto.