René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de junio de 2023, p. 5

Villahermosa, Tab., Gerardo Fernández Noroña criticó que no se hayan considerado los debates entre los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, y manifestó que aceptó participar en este proceso a pesar de no estar de acuerdo con el método.

De visita en el estado, rechazó que alguno de sus compañeros vaya a renunciar a la 4T si no es favorecido en las encuestas; no veo ese panorama , apuntó tras mencionar que en lo que a él respecta, no se ha prestado al golpeteo, pues lo importante es mantener la unidad del partido Morena.

Fernández Noroña consideró que se debieron organizar debates para hacer la contienda más democrática.

Insistió en que su campaña es austera y debido a ello no ha instalado espectaculares.

Afirmó que se dio una cargada en favor de la candidata , sin mencionar el nombre, y consideró que ello es incorrecto, pero que confía en la imparcialidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al iniciar su recorrido, en una entrevista de radio, aseguró que el proceso interno de Morena no es una precampaña, como afirma la oposición, y eso ya fue aclarado por el INE.