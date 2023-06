En ese tenor, abundó: tengo ventaja y eso que sólo reparto esperanza. Ni tarjetas ni despensas ni hago amenazas a nadie. Aquí somos libres. Hay una gran desproporción de recursos, pero el pueblo no se deja, el pueblo vencerá y vamos a actuar con responsabilidad por el triunfo que viene .

Ebrard acudió ayer a una reunión con simpatizantes en el Jardín Hidalgo de la delegación Coyoacán y ahí expuso que va adelante en la competencia interna, según se lo indican –dijo– las encuestas de las empresas que le atinaron en la elección del estado de México. En los sondeos, no los pagados, hay unos más pagados, de veras, da risa, vamos ganando .

Por segundo día consecutivo, el también ex jefe de Gobierno capitalino demandó que la dirigencia del partido tome en serio las denuncias que se presentan sobre el manejo de recursos y defina un tope que actualmente no existe.

Nuevamente, el ex secretario de Relaciones Exteriores reprochó que la dirigencia de Morena no resuelve, corrige ni toma medidas para evitar la inequidad económica en la competencia interna.

Marcelo Ebrard afirmó que, en su primera semana de promoción, sus egresos no son ni de 300 mil pesos , e insistió en sus críticas a los otros aspirantes presidenciales de Morena que, acusó, llevan un tren de gasto muy alto. Es evidente .

Asimismo, reiteró que el 30 de junio viajará a Miami para una reunión con la comunidad mexicana residente en Estados Unidos, y en este punto reveló que para el proceso interno propuso a Morena que en la designación del representante de la 4T participaran también los mexicanos en el extranjero.

La idea fue rechazada y se me hizo mala onda, porque son mexicanos. No estoy de acuerdo en que se les haya excluido. Voy a insistir que los tomen en cuenta, porque envían 50 mil millones de dólares (de remesas) y ahora no los dejan que opinen .

Ante unas 500 personas que se concentraron en el quiosco de Coyoacán anunció que, como parte del proceso de Morena, realizará giras semanales por la Ciudad de México y presentó como prendas de su trabajo político, los logros cuando fue jefe de Gobierno de 2006 a 2012.