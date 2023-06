Morena en la Cámara de Diputados insistió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal mantienen excesos en sus gastos y pidió que envíen una propuesta austera de presupuesto, para no hacerles ajustes , como en 2022, cuando se les recortaron mil 425 millones de pesos.

No obstante, entre los participantes ayer en el foro, el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Hugo Alejandro Concha Cantú, resaltó que si bien la democracia participativa directa es fundamental, no toda la estructura institucional debe sujetarse a la competencia política, ya que no siempre deben ser espacios ganados por mayorías.

No es que estén alejados de la democracia, sino se buscan mecanismos de participación indirecta; con eso se asegura el origen democrático y se evita que entren a la competencia electoral , expuso.

A su vez, el juez primero penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, Antonio Cortés Mayorga, planteó una reforma para reducir el periodo de nombramiento de los ministros, que es de 15 años, y que al concluir, sean sujetos de revisión de su trabajo, como parte de un esquema de rendición de cuentas.