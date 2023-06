E

l gobierno de Estados Unidos va a decepcionarse con el desempeño de Claudio X. González. A través de ciertos mecanismos ha venido asignando apoyo financiero a sus organizaciones, pero no pega una, parece que está salado. Su último descalabro no es excusable. Renunció en masa el comité ciudadano que iba a integrar una especie de Inito (un INE chiquito) que serviría a la finalidad de dar un toque democrático y ciudadano a la selección del candidato de la Alianza Va por Mexico (PRI, PAN y PRD). Tiraron la toalla todos: Leonardo Valdés Zurita, Mariclaire Acosta Urquidi, Sergio Aguayo Quezada, María del Carmen Alanís Figueroa, Marco Antonio Baños Martínez, Teresa González Luna, Rosa María Mirón Lince, Rodrigo Morales Manzanares, María Elena Morera Mitre, Arturo Sánchez Gutiérrez y Guillermo Sheridan Prieto. En una declaración conjunta señalan: En las últimas semanas recibimos la invitación para formar parte de un proceso ciudadano novedoso: organizar una consulta nacional a fin de conocer la preferencia ciudadana respecto a un liderazgo de cara al proceso electoral de 2024. El planteamiento buscaba reunir a un grupo de personas con conocimientos en materia electoral, así como liderazgos reconocidos dentro de la sociedad civil . Agregan: El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo tomó la decisión de disolverse . En realidad no cambió nada. Sólo que vieron con más claridad lo que Claudio quería –y quiere–, que no es otra cosa que designar al candidato presidencial. De hecho ya lo hizo, es su asesor Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Coparmex. Hay 13 suspirantes dispuestos a hacerle el juego.

