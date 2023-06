Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de junio de 2023, p. 27

Guatemala. El candidato a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien sorpresivamente se metió el domingo pasado en la segunda vuelta electoral con el Movimiento Semilla, para enfrentar a la favorita, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que su campaña se enfocará en el combate a la corrupción y la cooptación política de los organismos del Estado que han deteriorado a la democracia.

El ex embajador y ex vicecanciller es hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó la mitad de lo que se conoce como los Gobiernos de la Primavera, entre 1945 y 1951 –y posteriormente Jacobo Árbenz, de 1951 a 1954– para impulsar proyectos progresistas basados en la inclusión de los pueblos indígenas y el acceso a la tierra para los campesinos, pero fueron derrocados por el golpe de Estado militar.

Aún con el dedo índice manchado de tinta en señal de haber emitido su voto, Arévalo, de 66 años, habló con la agencia noticiosa Ap sobre sus planes si los guatemaltecos lo eligen como presidente el próximo 20 de agosto, día de la segunda vuelta.

Estamos reviviendo la esperanza y la convicción

Semilla, del que fue fundador en 2019, está integrado en su mayoría por jóvenes, de los que al menos 25 lograron una banca en el Congreso. Nosotros creemos que hoy se ha despertado, estamos reviviendo la esperanza y la convicción de la población , comentó.

Aseguró que de llegar a la presidencia el Ejecutivo dejará de ser ese lubricante fundamental del sistema de la corrupción que los que se mueven en busca de beneficio propio y en su lugar, liderará un gobierno que va a estar comprometido en la lucha contra la corrupción y en la recuperación de todas las instituciones .

Una de sus propuestas es que regresen al país aquellos que lucharon contra la corrupción y tuvieron que exiliarse. Durante la actual presidencia de Alejandro Giammattei unos 35 jueces, fiscales y abogados se han ido del país tras denunciar una persecución política.