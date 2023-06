Esta fue una elección histórica y hasta cierto punto ejemplar. Lo único que falta es la entrega de la constancia. Con ese documento, la maestra Delfina puede ir a gobierno y decir que es la gobernadora electa para iniciar los trabajos de transición, tan importantes en este momento. El IEEM debe ser sensible y dar certeza a los ciudadanos que se expresaron en las urnas el 4 de junio , manifestó Francisco Vázquez.

Insistió en que las impugnaciones que promovió el PRI no alterarán el resultado de la elección, por lo que no hay motivo para retrasar más la entrega de la constancia que la acredite como gobernadora electa.

El representante de Morena ante el consejo general del organismo electoral, Francisco Vázquez, indicó que a la fecha no hay ninguna posibilidad legal, matemática, financiera y/o política que pueda cambiar el resultado que le dio el triunfo a la maestra Delfina Gómez sobre la priísta Alejandra del Moral.

La constancia de mayoría no se ha entregado porque la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de México los resultados de 271 casillas de las más de 20 mil que se instalaron el pasado 4 de junio, y después de que dicho órgano resuelva los tres juicios, el IEEM podrá hacer el computo estatal, calificar la elección y entregar la constancia.

El representante del Partido del Trabajo, Joel Cruz, señaló que la impugnación del PRI sólo tiene el fin de retrasar lo inevitable. También se sumó a la petición Efrén Ortiz, de Nueva Alianza, partido que postuló a Alejandra del Moral.

No hay duda sobre quién ganó la elección y quién será la gobernadora; es entendible la petición que formula Morena, pues ahora no se pueden iniciar las labores de transición y no hacerlo desde ya es poner en injusta desventaja al próximo gobierno , añadió Ortiz.

La consejera Daniella Durán Ceja mencionó que el IEEM debe analizar la petición y verificar si jurídicamente esto se puede realizar e incluso propuso que este miércoles se reúnan para estudiar el tema.

Mientras, la consejera Paula Melgarejo dijo estar a favor de esperar los tiempos legales y no adelantar la entrega de la constancia.

En breve entrevista, la presidenta del IEEM, Amalia Pulido, aclaró que el organismo no está en falta por no entregar la constancia, pues la ley estipula que se debe entregar luego de que se agoten las impugnaciones en los tribunales y el plazo vence el 16 de agosto.