Miércoles 28 de junio de 2023, p. 20

En este año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), junto con seis terminales más pertenecientes a la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), quedarán en poder de la Secretaría de Marina (Semar); sin embargo, el aeropuerto capitalino y el grupo que lo controla no dejarán el ramo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sin antes ser saneados de los pasivos que arrastran por la deuda adquirida para construir el fallido aeropuerto de Texcoco, señaló Carlos Velázquez Tiscareño, director general del AICM.

El vicealmirante piloto aviador retirado reportó que el anteproyecto de acuerdo para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el AICM y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México pasen al sector de Marina ha tenido varios borradores.

En el más reciente, que ahora es un anteproyecto –no ha sido firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por tanto, tampoco publicado de manera oficial–, se plantea un plazo de 60 días naturales, a partir de su divulgación en el Diario Oficial de la Federación, para que se concrete la transferencia de entidades a la Marina.

“Esperamos que ese traspaso no tenga una carga importante, como es no contar con la TUA (tarifa de uso aeroportuario). Las autoridades, el GACM, el fideicomiso y la Secretaría de Hacienda ya están trabajando en eso (…) que vean la forma de que cuando (el AICM) pase a Marina, pase en las mejores condiciones no sólo de operatividad, sino también con capacidad de hacer planes a futuro, esto es capacidad financiera”, dijo a medios Velázquez Tiscareño, en el marco de un evento convocado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).