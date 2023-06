El técnico Gerardo Espinoza reconoce que la actual situación del Tri en todas sus categorías es reflejo de las decisiones que han tomado los federativos en años anteriores.

Al no tener Juegos Olímpicos, este torneo se vuelve mucho más importante , refiere. Lo que debemos hacer aquí es ganar la medalla de oro, entender que venir a la selección nos da jerarquía. Es cierto que los procesos anteriores fueron complicados. En Qatar no pasamos de la fase de grupos; en la Sub-23 no iremos a París 2024 y la Sub-20 quedó fuera del Mundial. No hemos avanzado lo suficiente e incluso hasta hemos retrocedido .