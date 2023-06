No estoy inculpando a nadie, simplemente llevo meses explicando cuál es la esencia de lo que está pasando y muchos medios de comunicación se resisten a querer informar la veracidad de las cosas. Y unos que otros ya no hacen periodismo. No investigan , reclamó a los reporteros la dirigente de la Conade, tras la presentación del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa.

No estoy en este momento como deportista. No soy parte del equipo mexicano, soy quien dirige los rumbos del deporte nacional y tengo responsabilidades , indicó Guevara frente a la polémica que se ha desatado en torno al enfrentamiento con el equipo de natación artística y los deportes acuáticos, que han recurrido a vender artículos, o como algunos clavadistas, café y su imagen en la plataforma Onlyfans.

Afirmó que no está dispuesta a ceder ante la demanda que ganó el equipo de natación artística, luego de que el pasado 5 de junio un juez dictaminó que la Conade debía reactivar a las ondinas los recursos que les retiró desde enero, lo que ya procedió, aunque no de manera retroactiva, sino sólo lo correspondiente al bimestre en curso.