a no se moverían de allí, aunque estuvieran a merced de la bravura de los zancudos, de la lluvia sin tregua y de todas las incomodidades que producía estar escondidos en una trinchera; los nueve hombres decidieron pasar la noche allí en espera de la mañana siguiente y con ello quizá atacar de manera sorpresiva. Así fue. La necedad de no moverse del sitio les dio resultados; por la carretera Atoyac-San Vicente de Benítez se acercó un convoy militar… alrededor de las 9:30 horas del día 25 de junio de 1972, en Arroyo de las Piñas en la sierra de Atoyac, estado de Guerrero.

Se abrió fuego contra los soldados, las M1 y M2 de los guerrilleros –pertenecientes a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA), de Lucio Cabañas Barrientos– no cesaron de disparar hasta que Enrique, quien dirigía la operación, dio la orden de alto al fuego . Me contó él en una entrevista: Uno de los primeros muertos fue el conductor; se fue a estrellar en una cuneta y cuando se pidió rendición, pues sólo dos individuos salieron . Rápidamente los brigadistas recogieron las armas de los militares; al pasar por allí una camioneta de transporte público, Enrique –también conocido como El Doc– lanzó una arenga política a los pasajeros. En el sitio de la acción se dejó un comunicado: “Este ataque es para vengar un poco de sangre revolucionaria que la dictadura ha regado en toda la patria. Que los amantes de la libertad queremos unir nuestras fuerzas para derrotar con las armas al gobierno dictatorial de L. Echeverría. Debemos formar nuevos partidos y grupos que propongan una revolución armada, para formar un gobierno de pobres y para los pobres. Viva la revolución pobrista. Muera el mal gobierno […]”

En esta primera emboscada de la BCA contra el Ejército Mexicano, específicamente a elementos del 50 Batallón de Infantería, no participó el líder de ésta, Lucio Cabañas Barrientos, pero estaba contento con los resultados, ya que se incautó armamento de alto calibre, cargadores, municiones…

Una semana antes del ataque, al seno de la brigada habían llegado dos integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR): Renato y Joel; ellos tenían la experiencia de un entrenamiento militar en Corea de Norte; sin embargo, no formaron parte de la comisión que llevó a cabo la emboscada, ni dieron sugerencias de cómo efectuar el ataque contra el Ejército. En el tiempo en que se quedaron en la sierra con la BCA (alrededor de julio de 1973) no se logró llevar un programa serio de entrenamiento; en algunas ocasiones Joel enseñó a los brigadistas un poco de karate, no trascendió a más.